Coronavirus, a Londra la manifestazione dei No Mask contro il lockdown: scontri con la polizia (Di domenica 20 settembre 2020) Coronavirus, a Londra i No Mask manifestano contro il lockdown: scontri Centinaia di persone sono scese in piazza a Londra per una manifestazione organizzata dai No Mask contro il lockdown e il nuovo divieto di assembramento imposto dal Governo come misura di contenimento del Coronavirus. Nelle ultime settimane, infatti, l’impennata di contagi nel Regno Unito ha costretto il premier Boris Johnson, che ha parlato di “seconda ondata” di Covid-19, a imporre nuove restrizioni. Scatenando la protesta di quella parte della popolazione che, come succede anche in altri Paesi, rinnega l’esistenza del Coronavirus e finisce per bollare ogni ... Leggi su tpi (Di domenica 20 settembre 2020), ai NomanifestanoilCentinaia di persone sono scese in piazza aper unaorganizzata dai Noile il nuovo divieto di assembramento imposto dal Governo come misura di contenimento del. Nelle ultime settimane, infatti, l’impennata di contagi nel Regno Unito ha costretto il premier Boris Johnson, che ha parlato di “seconda ondata” di Covid-19, a imporre nuove restrizioni. Scatenando la protesta di quella parte della popolazione che, come succede anche in altri Paesi, rinnega l’esistenza dele finisce per bollare ogni ...

