Coronavirus: 81 nuovi casi nel Milanese, più della metà nel capoluogo (Di domenica 20 settembre 2020) Milano, 20 settembre 2020 - Cala leggermente il numero dei nuovi positivi al Coronavirus, nel Milanese: in 24 ore se ne registrano 81, di cui 46 nella città capoluogo. Ieri erano 89, di cui 36 a ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 20 settembre 2020) Milano, 20 settembre 2020 - Cala leggermente il numero deipositivi al, nel: in 24 ore se ne registrano 81, di cui 46 nella città. Ieri erano 89, di cui 36 a ...

MediasetTgcom24 : Coronavirus, 1.638 nuovi contagi (103mila tamponi) e altri 24 morti - SkyTG24 : Covid, il virus corre in Europa: record anche in Germania. In Francia 13.500 nuovi casi - RaiNews : #Coronavirus, 1.638 nuovi contagi e 24 morti nelle ultime 24 ore in Italia - zazoomblog : Coronavirus: in Italia 1.587 nuovi casi e 15 morti nelle ultime 24 ore - #Coronavirus: #Italia #1.587 #nuovi - Italpress : Coronavirus, 1587 nuovi casi e 15 decessi -