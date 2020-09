Coronavirus, 116 nuovi positivi in Sicilia e nessun decesso: +15 a Catania (Di domenica 20 settembre 2020) Sono 116 i nuovi casi di Coronavirus registrati oggi in Sicilia, 66 dei quali sono stati individuati nella Missione Speranza e Carità di Palermo. E' quanto riporta il bollettino del ministero della ... Leggi su cataniatoday (Di domenica 20 settembre 2020) Sono 116 icasi diregistrati oggi in, 66 dei quali sono stati individuati nella Missione Speranza e Carità di Palermo. E' quanto riporta il bollettino del ministero della ...

cherchezla1 : RT @esperonews: Coronavirus. Oggi in Sicilia 116 nuovi positivi: 81 sono a Palermo - esperonews : Coronavirus. Oggi in Sicilia 116 nuovi positivi: 81 sono a Palermo - Cambioinmeglio : @Musumeci_Staff @Regione_Sicilia facciamo qualche ordinanza per contrastare il contagio o stiamo a guardare?… - BeliceIt : Coronavirus, in Sicilia 116 nuovi positivi: stabili le terapie intensive – La Repubblica - infoitinterno : Coronavirus, scoperti altri 116 casi in Sicilia: 32 persone guarite, nessun decesso -