Coronavirus, 1.587 nuovi casi in 24 ore su oltre 83mila tamponi. Altri 15 malati morti (Di domenica 20 settembre 2020) Nelle ultime 24 ore sono 1.587 i nuovi casi di Coronavirus accertati in Italia su 83.428 tamponi, circa 20mila in meno di sabato. Quindici i morti tra le persone contagiate dal Covid-19. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

