Conte: «Auspicabile la partecipazione dei cittadini». Alle 12 affluenza per il referendum al 12,25% (Di domenica 20 settembre 2020) Si vota per il referendum costituzionale, le Suppletive del Senato, le Regionali e le Amministrative Leggi su ilsole24ore (Di domenica 20 settembre 2020) Si vota per ilcostituzionale, le Suppletive del Senato, le Regionali e le Amministrative

filo_78 : Pres. Mattarella sarebbe stato auspicabile avesse speso due parole per chieder a Giuseppe Conte del perché sia stat… - Queen_Mary_Na : Frega nulla di #Vidal ma onestamente veder finire quella che sta diventando a tutti gli effetti una telenovela sare… - Rosario16305726 : RT @mgdj56: Ma cosa vi aspettavate che potesse mai fare #Conte? Uno che ha cambiato bandiera più veloce della luce, solo per mantenere la #… - 1UnPassante : RT @mgdj56: Ma cosa vi aspettavate che potesse mai fare #Conte? Uno che ha cambiato bandiera più veloce della luce, solo per mantenere la #… - LPincia : RT @mgdj56: Ma cosa vi aspettavate che potesse mai fare #Conte? Uno che ha cambiato bandiera più veloce della luce, solo per mantenere la #… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte Auspicabile Alle urne con la mascherina, Comunali: affluenza al 12,10 Agenzia ANSA Conte: «Auspicabile la partecipazione dei cittadini»

Si sono aperti alle 7 i seggi per le consultazioni elettorali di oggi e domani. Si vota per il Referendum costituzionale, le Suppletive del Senato, le Regionali e le Amministrative. «A noi è stata seg ...

Il premier Uk Johnson: «Seconda ondata inevitabile»

Sono 133 i nuovi casi positivi al coronavirus - di cui 71 asintomatici emersi da screening regionali e attività di tracciamento - registrati nelle ultime 24 ore in Emilia-Romagna dove sono morte due p ...

Election Day, un test politico per il governo Conte

Italia al voto: referendum costituzionale e amministrative per il 'tagliando' al governo Conte View on euronews ...

Si sono aperti alle 7 i seggi per le consultazioni elettorali di oggi e domani. Si vota per il Referendum costituzionale, le Suppletive del Senato, le Regionali e le Amministrative. «A noi è stata seg ...Sono 133 i nuovi casi positivi al coronavirus - di cui 71 asintomatici emersi da screening regionali e attività di tracciamento - registrati nelle ultime 24 ore in Emilia-Romagna dove sono morte due p ...Italia al voto: referendum costituzionale e amministrative per il 'tagliando' al governo Conte View on euronews ...