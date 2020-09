"Come ti vesti? Ma che sei venuta a fare?". Selvaggia sfregia la Mussolini, replica brutale: "Forse...", volano subito stracci (Di domenica 20 settembre 2020) Attesissime e scontate, sono subito scintille tra Alessandra Mussolini e Selvaggia Lucarelli. Siamo ovviamente a Ballando con le Stelle, il programma di Milly Carlucci in onda su Rai 1, alla sua prima puntata dalla stagione. Dopo l'esibizione della Duciona, ecco che Selvaggia la punge: "Sei un personaggio che non ho ancora inquadrato e il modo in cui sei vestita stasera offusca ancora di più la mia visione di te. Cosa sei venuta a fare a Ballando?", chiede velenosetta. "A ballare e divertirmi", ha replicato la Mussolini. Dunque la Lucarelli a valanga: "La stai buttando in caciara. Perché lo fai? La popolana l'hai fatta in tanti programmi tv, ormai è vecchia". Clamorosa la replica della ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 20 settembre 2020) Attesissime e scontate, sonoscintille tra AlessandraLucarelli. Siamo ovviamente a Ballando con le Stelle, il programma di Milly Carlucci in onda su Rai 1, alla sua prima puntata dalla stagione. Dopo l'esibizione della Duciona, ecco chela punge: "Sei un personaggio che non ho ancora inquadrato e il modo in cui seita stasera offusca ancora di più la mia visione di te. Cosa seia Ballando?", chiede velenosetta. "A ballare e divertirmi", hato la. Dunque la Lucarelli a valanga: "La stai buttando in caciara. Perché lo fai? La popolana l'hai fatta in tanti programmi tv, ormai è vecchia". Clamorosa ladella ...

