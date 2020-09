Civitanova-Trento oggi in tv: canale, orario e diretta streaming volley Supercoppa 2020 (Di domenica 20 settembre 2020) Cucine Lube Civitanova-Itas Trentino sarà visibile oggi in tv: ecco canale, orario e come seguire in streaming la semifinale di ritorno della Supercoppa maschile 2020 di volley. I padroni di casa cercheranno di ribaltare il risultato della gara di andata, dove Trento ha vinto al tie-break. I campioni del mondo della Lube hanno la possibilità di conquistare il pass per la finale vincendo in tre o quattro set, mentre in caso di vittoria al quinto set la finalista si deciderebbe al Golden Set. L’appuntamento con la partita di ritorno è alle ore 17.30 di domenica 20 settembre. Il match sarà visibile in diretta tv in chiaro su Rai Sport e in streaming su Raiplay. ... Leggi su sportface (Di domenica 20 settembre 2020) Cucine Lube-Itas Trentino sarà visibilein tv: eccoe come seguire inla semifinale di ritorno dellamaschiledi. I padroni di casa cercheranno di ribaltare il risultato della gara di andata, doveha vinto al tie-break. I campioni del mondo della Lube hanno la possibilità di conquistare il pass per la finale vincendo in tre o quattro set, mentre in caso di vittoria al quinto set la finalista si deciderebbe al Golden Set. L’appuntamento con la partita di ritorno è alle ore 17.30 di domenica 20 settembre. Il match sarà visibile intv in chiaro su Rai Sport e insu Raiplay. ...

