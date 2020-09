Chiellini: “Il miglior modo per cominciare, avanti così” (Di lunedì 21 settembre 2020) Giorgio Chiellini, attraverso il suo profilo Twitter ufficiale, ha manifestato la sua soddisfazione per la buona partenza della Juventus, vittoriosa per 3-0 sulla Sampdoria. Queste le parole del difensore: “Il miglior modo per cominciare questo nuovo cammino. avanti così!!!”. Il miglior modo per cominciare questo nuovo cammino. avanti così!!! #FinoAllaFine #JuveSampdoria pic.twitter.com/eNw59iPLcy — Giorgio Chiellini (@Chiellini) September 20, 2020 Foto: Twitter Juventus L'articolo Chiellini: “Il miglior modo per cominciare, avanti così” proviene da Alfredo ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 21 settembre 2020) Giorgio, attraverso il suo profilo Twitter ufficiale, ha manifestato la sua soddisfazione per la buona partenza della Juventus, vittoriosa per 3-0 sulla Sampdoria. Queste le parole del difensore: “Ilperquesto nuovo cammino.così!!!”. Ilperquesto nuovo cammino.così!!! #FinoAllaFine #JuveSampdoria pic.twitter.com/eNw59iPLcy — Giorgio(@) September 20, 2020 Foto: Twitter Juventus L'articolo: “Ilpercosì” proviene da Alfredo ...

chiellini : Il miglior modo per cominciare questo nuovo cammino. Avanti così!!! #FinoAllaFine #JuveSampdoria - chiellini : Domani inizierà la nostra corsa verso il decimo consecutivo! Forza Juve! ???? - ZZiliani : Si è vista la mano di Pirlo e a tratti anche il braccio di Bonucci e il gomito di Chiellini. #JuveSampdoria - wahyumurtandho : RT @chiellini: Il miglior modo per cominciare questo nuovo cammino. Avanti così!!! #FinoAllaFine #JuveSampdoria - rISJwfyNLqjju97 : RT @chiellini: Il miglior modo per cominciare questo nuovo cammino. Avanti così!!! #FinoAllaFine #JuveSampdoria -

Ultime Notizie dalla rete : Chiellini “Il Hysaj, 'o mese nunn'è ssempe 'e trentuno - ilNapolista IlNapolista