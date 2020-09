Chiellini esulta | «Il miglior modo per cominciare questo nuovo cammino» – FOTO

(Di domenica 20 settembre 2020) Giorgioha festeggiato sui propri profili social il successo della Juve contro la Sampdoria. Queste le parole del difensore La Juve vince e Giorgioè protagonista del primo match della stagione. Il difensore bianconero, dopo la sfida vinta contro la Sampdoria, ha festeggiato sui social. «Ilper. Avanti così!!!» ha scritto il capitano bianconero sui social. View this post on Instagram Ilper. Avanti così!!! #FinoAllaFine #JuveSampdoria A post shared ...

Ultime Notizie dalla rete : Chiellini esulta

Tuttosport

