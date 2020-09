Chiara Ferragni incinta del secondo figlio, l’annuncio potrebbe arrivare tra pochi giorni (Di domenica 20 settembre 2020) Chiara Ferragni incinta del secondo figlio. L’influencer e il marito, il cantante Fedez, non hanno mai nascosto il loro desiderio di dare un fratellino a Leone e pare che siano in dolce attesa. A rivelare il dolce segreto sono fonti vicine a FanPage che aggiungono che l’annuncio della seconda gravidanza sarà dato a giorni. La nascita di Leone ha profondamente cambiato Chiara e Federico che sui loro social non hanno mai nascosto il loro grande amore per il figlio e il desiderio di essere di nuovo genitori. La coppia, da tempo anche molto impegnata nel sociale, si è spesso mostrata nelle loro fragilità durante il difficile periodo del lockdown e sempre più spesso si è esposta su tematiche di tipo sociale. ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 20 settembre 2020)del. L’influencer e il marito, il cantante Fedez, non hanno mai nascosto il loro desiderio di dare un fratellino a Leone e pare che siano in dolce attesa. A rivelare il dolce segreto sono fonti vicine a FanPage che aggiungono che l’annuncio della seconda gravidanza sarà dato a. La nascita di Leone ha profondamente cambiatoe Federico che sui loro social non hanno mai nascosto il loro grande amore per ile il desiderio di essere di nuovo genitori. La coppia, da tempo anche molto impegnata nel sociale, si è spesso mostrata nelle loro fragilità durante il difficile periodo del lockdown e sempre più spesso si è esposta su tematiche di tipo sociale. ...

