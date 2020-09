Chi sale e chi scende dopo il voto: le possibili conseguenze sul governo (e sui leader politici) (Di domenica 20 settembre 2020) La partita politica delle Regionali è aperta. La posta in gioco è alta, per il futuro prossimo delle realtà locali, ma non solo. L’esito del voto – unito a quello del referendum sul taglio dei parlamentari – si farà sentire ben oltre i confini territoriali di Toscana, Puglia, Liguria, Campania, Marche, Veneto e Valle d’Aosta, e sconfinerà inevitabilmente sull’ancora più complesso campo da gioco nazionale. Pd e Movimento Cinque Stelle corrono divisi praticamente ovunque, tranne che in Liguria, dove sostengono il candidato civico Ferruccio Sansa. Una sconfitta alle Regionali, alla vigilia di un inverno complesso vissuto all’ombra di un pericoloso ritorno di contagi da Coronavirus, significherebbe – per i dem in primis – accusare un colpo ben più significativo del singolo ... Leggi su open.online (Di domenica 20 settembre 2020) La partita politica delle Regionali è aperta. La posta in gioco è alta, per il futuro prossimo delle realtà locali, ma non solo. L’esito del– unito a quello del referendum sul taglio dei parlamentari – si farà sentire ben oltre i confini territoriali di Toscana, Puglia, Liguria, Campania, Marche, Veneto e Valle d’Aosta, e sconfinerà inevitabilmente sull’ancora più complesso campo da gioco nazionale. Pd e Movimento Cinque Stelle corrono divisi praticamente ovunque, tranne che in Liguria, dove sostengono il candidato civico Ferruccio Sansa. Una sconfitta alle Regionali, alla vigilia di un inverno complesso vissuto all’ombra di un pericoloso ritorno di contagi da Coronavirus, significherebbe – per i dem in primis – accusare un colpo ben più significativo del singolo ...

