Chi è Myriam Catania | età | carriera | fidanzato | vita privata e curiosità

Sicuramente figlia d'arte, Myriam Catania proviene da una famiglia molto nota nel mondo dello spettacolo è infatti la figlia di Rossella Izzo sorella gemella della più popolare Simona Izzo. Myriam ha alle spalle esperienze come attrice ma anche come doppiatrice, il suo volto e nome sono associati anche all'attore Luca Argentero suo ex marito a cui è stata legata dal 2006 al 2016 poi la relazione è naufragata e ad oggi i due non si dichiarano amici ma semplicemente ex. Myriam è una persona brillante sempre alla ricerca di nuovi stimoli e ha accettato di partecipare al Grande Fratello Vip per mettersi alla prova, è certa che è un'esperienza che la toccherà da vicino e che ha scelto di fare con estrema consapevolezza.

