Chelsea, Lampard: "L'espulsione ha cambiato la partita" (Di domenica 20 settembre 2020) Il tecnico del Chelsea, Frank Lampard, ha commentato così la sconfitta contro il Liverpool: "Nel primo tempo la gara è stata molto equilibrata, poi il rosso ha un po' cambiato i piani e nell'intervallo ho dovuto modificare qualcosa. Poi c'è stato il chiaro errore di Kepa, peccato. Avessimo segnato poco dopo il rigore, saremmo andati sull'1-1. L'espulsione di Christensen? Per togliere un'ammonizione e dare il rosso bisogna essere convinti. Poteva starci come no…". Foto: Twitter Chelsea

