Centinaia di persone sono state arrestate durante le proteste di ieri a Minsk, in Bielorussia (Di domenica 20 settembre 2020) Centinaia di persone sono state arrestate sabato a Minsk, la capitale della Bielorussia, in un nuovo giorno di proteste contro il governo del presidente Alexander Lukashenko. Tra le persone fermate c’è anche Nina Bahinskaya, una donna di 73 anni che Leggi su ilpost (Di domenica 20 settembre 2020)diarresabato a, la capitale della, in un nuovo giorno dicontro il governo del presidente Alexander Lukashenko. Tra lefermate c’è anche Nina Bahinskaya, una donna di 73 anni che

Piu_Europa : ?? DIRITTO DI VOTO IN QUARANTENA? ?? Ci arrivano segnalazioni di persone in quarantena che non potranno esercitare d… - Agenzia_Ansa : In centinaia rendono omaggio al magistrato della #CorteSuprema #Ginsburg #Usa #ANSA - Mov5Stelle : C’è un’immagine che sta circolando in maniera ormai virale in questi giorni su tutti i social network: una cartina… - gaudenzio66 : RT @backinthegood: @Ruffino_Lorenzo Come è la situazione in Bielorussia? Hai notizie? Considerate le massicce manifestazioni con decine/cen… - leggera485 : RT @ilpost: Centinaia di persone sono state arrestate durante le proteste di ieri a Minsk, in Bielorussia -

Ultime Notizie dalla rete : Centinaia persone Centinaia di persone sono state arrestate durante le proteste di ieri a Minsk, in Bielorussia Il Post Londra in azione contro la minaccia della New Ira

Tra lo scorso agosto e l'inizio di settembre una massiccia operazione della Police Service of Northern Ireland (Psni) la polizia del Nord Irlanda , insieme ai servizi di controspionaggio britannici de ...

"Dammi i soldi o t'ammazzo": con una pistola giocattolo rapina la Pam

Livorno: il giovane dal supermercato di via Roma è scappato su uno scooter grigio. Secondo caso in pochi giorni dopo il colpo alla Lidl di Shangai LIVORNO. "Dammi i soldi o t'ammazzo". Ancora una rapi ...

Covid 19, altri due cittadini risultati positivi al tampone

L’Asl ci ha comunicato che altri 2 cittadini di Castellammare di Stabia sono risultati positivi al Covid-19. Si tratta di un 30enne e di una 46enne che, a seguito di alcuni sintomi febbrili, sono stat ...

Tra lo scorso agosto e l'inizio di settembre una massiccia operazione della Police Service of Northern Ireland (Psni) la polizia del Nord Irlanda , insieme ai servizi di controspionaggio britannici de ...Livorno: il giovane dal supermercato di via Roma è scappato su uno scooter grigio. Secondo caso in pochi giorni dopo il colpo alla Lidl di Shangai LIVORNO. "Dammi i soldi o t'ammazzo". Ancora una rapi ...L’Asl ci ha comunicato che altri 2 cittadini di Castellammare di Stabia sono risultati positivi al Covid-19. Si tratta di un 30enne e di una 46enne che, a seguito di alcuni sintomi febbrili, sono stat ...