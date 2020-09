Caso Navalny, la Russia spiega alla Ue perché si tratta di una “false flag” (Di domenica 20 settembre 2020) Mosca, 20 set – BieloRussia e Caso Navalny sono le micce che recentemente hanno riacceso la guerra fredda dei Paesi atlantici nei confronti della Russia. In particolare il presunto avvelenamento del discusso blogger Alexei Navalny viene utilizzato come pretesto per cercare di rompere definitivamente le relazioni tra Russia e Unione europea. Ma la risposta di Mosca alle accuse non si fa attendere e nei giorni scorsi la «Missione permanente della Federazione russa presso l’Unione europea» ha presentato ufficialmente un elenco di dieci domande sul Caso Navalny che riportiamo di seguito. Tutto quello che non torna nel Caso Navalny 1) Perché avremmo dovuto avvelenare ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 20 settembre 2020) Mosca, 20 set – Bielosono le micce che recentemente hanno riacceso la guerra fredda dei Paesi atlantici nei confronti della. In particolare il presunto avvelenamento del discusso blogger Alexeiviene utilizzato come pretesto per cercare di rompere definitivamente le relazioni trae Unione europea. Ma la risposta di Mosca alle accuse non si fa attendere e nei giorni scorsi la «Missione permanente della Federazione russa presso l’Unione europea» ha presentato ufficialmente un elenco di dieci domande sulche riportiamo di seguito. Tutto quello che non torna nel1) Perché avremmo dovuto avvelenare ...

NicolaPorro : Ecco cosa hanno in comune il caso russo di #Navalny e l’inchiesta sulla #Lega... ????? - Agenzia_Ansa : Caso Navalny, la Lega ha votato no alla risoluzione adottata oggi dal Parlamento europeo che condanna fermamente l'… - ItalyMFA : ???? ???? Colloquio telefonico del Min. @luigidimaio con il suo omologo russo #Lavrov ??In agenda: ??Relazioni bilatera… - StefanoFlajani : RT @francescatotolo: “Perché il governo tedesco è così riluttante nel fornire alle autorità russe i risultati delle analisi tossicologiche… - MariZar8 : RT @francescatotolo: “Perché il governo tedesco è così riluttante nel fornire alle autorità russe i risultati delle analisi tossicologiche… -