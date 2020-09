Caso De Blanck, la Marchesa d'Aragona: "Agglomerato di cattivo gusto" (video) (Di lunedì 21 settembre 2020) La Marchesa Daniela Del Secco d'Aragona, ospite, oggi, 20 settembre 2020, di 'Live non è la d'Urso', ha risposto alla nemica giurata, Patrizia De Blanck che, questa settimana, ha parlato di lei, all'interno della casa del 'Grande Fratello Vip'. La neo gieffina, a più riprese, infatti, ha ribadito che la Marchesa, in realtà, non appartiene alla nobiltà romana e di essere stata, in passato, l'ex massaggiatrice di Marina Ripa Di Meana. La replica della Del Secco non si è fatto attendere (Qui, il video): 21 settembre 2020 00:43. Leggi su blogo (Di lunedì 21 settembre 2020) LaDaniela Del Secco d', ospite, oggi, 20 settembre 2020, di 'Live non è la d'Urso', ha risposto alla nemica giurata, Patrizia Deche, questa settimana, ha parlato di lei, all'interno della casa del 'Grande Fratello Vip'. La neo gieffina, a più riprese, infatti, ha ribadito che la, in realtà, non appartiene alla nobiltà romana e di essere stata, in passato, l'ex massaggiatrice di Marina Ripa Di Meana. La replica della Del Secco non si è fatto attendere (Qui, il): 21 settembre 2020 00:43.

