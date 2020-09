Carnevali: “Marlon può andare al Fulham. Ferrari-Toro? Offerta non accettabile” (Di domenica 20 settembre 2020) Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, nel pre-partita della gara contro il Cagliari, ha parlato ai microfoni di Sky Sport sul futuro del club neroverde. Queste le sue dichiarazioni: “Per Marlon è arrivata una richiesta importante dal Fulham, stiamo facendo le nostre valutazioni, c’è una trattativa e vedremo se riusciremo a portarla al termine. Per Ferrari non è arrivata alcuna Offerta ufficiale del Torino, il suo procuratore ha portato un’Offerta ma troppo bassa, non accettabile. Il mercato è ancora lungo. Noi non abbiamo mai avuto la tentazione di cedere Boga e Locatelli anche perché loro vogliono restare.” Il Torino è sia su Ferrari che su Andersen, come vi avevamo anticipato negli scorsi giorni. Foto: ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 20 settembre 2020), amministratore delegato del Sassuolo, nel pre-partita della gara contro il Cagliari, ha parlato ai microfoni di Sky Sport sul futuro del club neroverde. Queste le sue dichiarazioni: “Per Marlon è arrivata una richiesta importante dal, stiamo facendo le nostre valutazioni, c’è una trattativa e vedremo se riusciremo a portarla al termine. Pernon è arrivata alcunaufficiale del Torino, il suo procuratore ha portato un’ma troppo bassa, non accettabile. Il mercato è ancora lungo. Noi non abbiamo mai avuto la tentazione di cedere Boga e Locatelli anche perché loro vogliono restare.” Il Torino è sia suche su Andersen, come vi avevamo anticipato negli scorsi giorni. Foto: ...

