Carabiniere spara e uccide l’aggressore durante un tentativo di furto all’Eur a Roma. Il collega era stato ferito con un cacciavite (Di domenica 20 settembre 2020) Hanno ricevuto nella notte una segnalazione di persone sospette in un cortile di un palazzo in via Paolo Di Dono, nel quartiere Eur a Roma. Per questa ragione due carabinieri sono intervenuti nell’edificio, adibito a uffici, tentando di bloccare due uomini che si trovavano nel cortile. Uno di loro ha però reagito e colpito un militare con un cacciavite, ferendolo al costato. L’altro Carabiniere ha quindi estratto la pistola d’ordinanza e ha esploso due colpi contro l’aggressore, uccidendolo. L’altro uomo, invece, è riuscito a scappare. Secondo le prime ricostruzioni, sul luogo sono stati trovati diversi segni di effrazione. La vittima è un uomo di 56 anni, siriano, in possesso di regolare permesso di soggiorno ma pregiudicato per diversi reati tra cui ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 20 settembre 2020) Hanno ricevuto nella notte una segnalazione di persone sospette in un cortile di un palazzo in via Paolo Di Dono, nel quartiere Eur a. Per questa ragione due carabinieri sono intervenuti nell’edificio, adibito a uffici, tentando di bloccare due uomini che si trovavano nel cortile. Uno di loro ha però reagito e colpito un militare con un, ferendolo al co. L’altroha quindi estratto la pistola d’ordinanza e ha esploso due colpi contro l’aggressore,ndolo. L’altro uomo, invece, è riuscito a scappare. Secondo le prime ricostruzioni, sul luogo sono stati trovati diversi segni di effrazione. La vittima è un uomo di 56 anni, siriano, in possesso di regolare permesso di soggiorno ma pregiudicato per diversi reati tra cui ...

