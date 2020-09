(Di domenica 20 settembre 2020) Unapiùe mirata contro il grazie ad una macchina unica in Italia, che permette una sorta di guerra-lamponeoplasia. Una rivoluzione tecnologica che è già realtà nel ...

AIRC_it : A causa della pandemia da #Covid-19, i programmi di screening sono stati sospesi sul territorio nazionale. Quali l… - infoitsalute : Cancro alla prostata: radioterapia breve al Negrar di Verona, 5 sedute invece di 40 - Davide_Cavazza : RT @AIRC_it: A causa della pandemia da #Covid-19, i programmi di screening sono stati sospesi sul territorio nazionale. Quali le conseguen… - astradelacrvz : Cancro: va benissimo mostrare i tuoi sentimenti, Cancro. Se continui a rifiutare l’amore, alla fine sfonderà quei m… - MauraBracaloni : RT @AIRC_it: A causa della pandemia da #Covid-19, i programmi di screening sono stati sospesi sul territorio nazionale. Quali le conseguen… -

Ultime Notizie dalla rete : Cancro alla

Il wide receiver dei New York Giants Golden Tate ha postato su Twitter le foto delle sue scarpe da gioco del match contro i Chicago Bears. Doppio omaggio a due grandi personalità della comunità afroam ...Per ritardi nello screening per il cancro del colon retto di oltre 4-6 mesi si registrerebbe un aumento delle diagnosi di casi più avanzati di cancro colorettale; se i ritardi superassero i 12 mesi, s ...L’associazione di due anticorpi monoclonali - un farmaco a bersaglio molecolare e un immunoterapico - può aumentare, fino a raddoppiare, la sopravvivenza nei pazienti con tumore al colon-retto metasta ...