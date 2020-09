Call of Duty: Black Ops Cold War, ecco la data dell'open beta (Di domenica 20 settembre 2020) Nella giornata di oggi, Activision ha annunciato che Call of Duty: Black Ops Cold War riceverà una open beta su PC ed essa partirà il prossimo 15 ottobre.Come accade di consueto, questa beta vi permetterà di provare la modalità multiplayer del titolo, con quasi un mese d'anticipo rispetto al suo lancio, previsto per il 13 novembre.Tuttavia, segnaliamo che solo coloro che avranno prenotato il titolo, accederanno alla open beta il 15 ottobre. Per chi non lo ha fatto, l'inizio della beta è fissato per il 17 ottobre. La prova terminerà per tutti il 19 ottobre.Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di domenica 20 settembre 2020) Nella giornata di oggi, Activision ha annunciato cheofOpsWar riceverà unasu PC ed essa partirà il prossimo 15 ottobre.Come accade di consueto, questavi permetterà di provare la modalità multiplayer del titolo, con quasi un mese d'anticipo rispetto al suo lancio, previsto per il 13 novembre.Tuttavia, segnaliamo che solo coloro che avranno prenotato il titolo, accederanno allail 15 ottobre. Per chi non lo ha fatto, l'inizioè fissato per il 17 ottobre. La prova terminerà per tutti il 19 ottobre.Leggi altro...

