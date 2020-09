Calcio:ufficiale Under a Leicester, 'sempre sognato Premier' (Di domenica 20 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 20 SET - Cengiz Under in prestito dalla Roma al Leicester, con obbligo di riscatto: il trasferimento del 23enne attaccante esterno turco e' stato ufficializzato dai due club. "Non vedo l'... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 20 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 20 SET - Cengizin prestito dalla Roma al, con obbligo di riscatto: il trasferimento del 23enne attaccante esterno turco e' stato ufficializzato dai due club. "Non vedo l'...

Roma, il comunicato su Milik: "Nessuna illazione sulle condizioni dell'attaccante"

"In merito alle indiscrezioni relative alla trattativa con il Napoli per il possibile trasferimento di Arkadiusz Milik, l’AS Roma smentisce qualsiasi illazione sullo stato della trattativa e ancor di ...

Roma, Cengiz Under al Leicester è ufficiale: e per gli inglesi diventa “The Undertaken”

