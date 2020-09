Calciomercato Napoli, parla Giuntoli: “Milik alla Roma? Ecco come stanno le cose” (Di domenica 20 settembre 2020) Parola a Cristiano Giuntoli.Intervenuto ai microfoni di Dazn poco prima del fischio d'inizio della sfida contro il Parma, in scena allo Stadio "Ennio Tardini", il direttore sportivo del Napoli è tornato a parlare del futuro di Arkadiusz Milik. L'esperto attaccante polacco sembrava ormai ad un passo dall'approdo alla Roma di Paulo Fonseca. Tuttavia, secondo quanto riportato dalla redazione di SkySport, alcune questioni burocratiche legate a stipendi arretrati e altri contenziosi avrebbero di fatto rallentato ulteriormente la trattativa. Nel dettaglio, ballerebbe circa un milione di euro, che Milik non avrebbe intenzione di lasciare."Abbiamo una trattativa con la Roma che non è ancora andata a buon fine, vedremo nei prossimi giorni - ha dichiarato il noto ... Leggi su mediagol (Di domenica 20 settembre 2020) Parola a Cristiano.Intervenuto ai microfoni di Dazn poco prima del fischio d'inizio della sfida contro il Parma, in scena allo Stadio "Ennio Tardini", il direttore sportivo delè tornato are del futuro di Arkadiusz Milik. L'esperto attaccante polacco sembrava ormai ad un passo dall'apprododi Paulo Fonseca. Tuttavia, secondo quanto riportato dredazione di SkySport, alcune questioni burocratiche legate a stipendi arretrati e altri contenziosi avrebbero di fatto rallentato ulteriormente la trattativa. Nel dettaglio, ballerebbe circa un milione di euro, che Milik non avrebbe intenzione di lasciare."Abbiamo una trattativa con lache non è ancora andata a buon fine, vedremo nei prossimi giorni - ha dichiarato il noto ...

DiMarzio : #Milik-#Napoli, manca l'accordo: la Roma aspetta, #Dzeko-#Juve in stand by - mirkocalemme : Il #Napoli e #Milik avevano praticamente risolto le loro questioni, ma nelle ultime ore la #Roma ha chiesto uno sco… - mirkocalemme : L'ammutinamento rallenta ancora l'affare #Milik - #Roma: stamattina niente passi avanti tra il polacco e il #Napoli… - Mediagol : #Calciomercato #Napoli, parla #Giuntoli: “Milik alla #Roma? Ecco come stanno le cose” - Mediagol : #Calciomercato #Napoli, parla Giuntoli: 'Milik alla #Roma? Ecco come stanno le cose' -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli Calciomercato Napoli – Nel mirino c’è un nome (grosso) totalmente nuovo Mondo Udinese Calciomercato Napoli, Giuntoli: “Milik-Roma non è fatta, vedremo”

Nel pre-partita di Parma-Napoli, Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha parlato dell’affare Arkadiusz Milik in ballo con la Roma. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN. Milik?

CDS – Arkadiusz Mikik è tornato a Napoli, ma è fuori rosa

“Milik-Dzeko, è giallo”. Questo è il titolo d’apertura del Corriere dello Sport di oggi, che racconta tutti i problemi sorti per la chiusura della trattativa che dovrebbe portare il polacco alla Roma ...

GAZZETTA – “In mille allo stadio, ma solo in A”: tornano i tifosi

Quella di ieri è stata una giornata importante per tutto il calcio italiano: il Governo ha dato il via libera ... questa settimana dalla nostra redazione per giocare su Parma Napoli. Sarà possibile ...

Nel pre-partita di Parma-Napoli, Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha parlato dell’affare Arkadiusz Milik in ballo con la Roma. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN. Milik?“Milik-Dzeko, è giallo”. Questo è il titolo d’apertura del Corriere dello Sport di oggi, che racconta tutti i problemi sorti per la chiusura della trattativa che dovrebbe portare il polacco alla Roma ...Quella di ieri è stata una giornata importante per tutto il calcio italiano: il Governo ha dato il via libera ... questa settimana dalla nostra redazione per giocare su Parma Napoli. Sarà possibile ...