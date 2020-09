Calciomercato Lazio, la pista Callejon e il piano B di Lotito: il patron vuole Franco Vazquez, ma Tare… (Di domenica 20 settembre 2020) E' l'obiettivo numero uno della Lazio di Claudio Lotito.Stiamo parlando di José Maria Callejon. Dopo l'addio al Napoli, l'esperto esterno offensivo spagnolo, attualmente svincolato, potrebbe continuare a giocare in Italia. Nel dettaglio, il club capitolino sarebbe disposto a mettere sul piatto un biennale da 2,5 milioni di euro, con opzione per il terzo anno, mentre il calciatore chiederebbe un biennale da 3 milioni di euro a stagione e lo stesso ingaggio che gli garantiva la società partenopea. Avviati i primi contatti con l'agente Manuel Quilon, l'intesa di massima tra le parti non è stata ancora trovata.Per questo motivo, la dirigenza laziale starebbe continuando a setacciare il mercato, con il patron Lotito che in prima persona sarebbe tornato a sondare Franco ... Leggi su mediagol (Di domenica 20 settembre 2020) E' l'obiettivo numero uno delladi Claudio.Stiamo parlando di José Maria. Dopo l'addio al Napoli, l'esperto esterno offensivo spagnolo, attualmente svincolato, potrebbe continuare a giocare in Italia. Nel dettaglio, il club capitolino sarebbe disposto a mettere sul piatto un biennale da 2,5 milioni di euro, con opzione per il terzo anno, mentre il calciatore chiederebbe un biennale da 3 milioni di euro a stagione e lo stesso ingaggio che gli garantiva la società partenopea. Avviati i primi contatti con l'agente Manuel Quilon, l'intesa di massima tra le parti non è stata ancora trovata.Per questo motivo, la dirigenza laziale starebbe continuando a setacciare il mercato, con ilche in prima persona sarebbe tornato a sondare...

