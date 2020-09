Calciomercato Juventus | si complica l’arrivo dell’attaccante | i dettagli

mirkocalemme : Il #Napoli e #Milik avevano praticamente risolto le loro questioni, ma nelle ultime ore la #Roma ha chiesto uno sco… - DiMarzio : #Calciomercato - #Pellegrini (#Juventus): il #Genoa insiste. Il punto sugli esterni - Gazzetta_it : La telefonata: #Paratici 'libera' #Suarez. Niente #Juve, dove va il #Pistolero? - MaxBrainymage : RT @GiovaAlbanese: L'esclusione di #Pellegrini per #JuveSamp, i contatti con #Raiola e il #Genoa e il #calciomercato della #Juventus ?? La… - calciomercatoit : ?? #JuveSamp - SONDAGGIO -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

Da oggi in serie A stadi «semi-aperti» al pubblico. Sugli spalti spettatori contingentati (non più di mille), immobili, distanziati e con la mascherina. Vietati striscioni e bandiere. Lo ha deciso ier ...Dubbi seri circa la presenza del primo portiere Danilo Russo per la partita di Coppa Italia contro la Tritium. Per tale motivo la società è subito corsa ai riparti, ingaggiando un nuovo portiere. Si t ...In casa Fiorentina si è parlato spesso della difficoltà nel trovare un esterno valido sul mercato. Quelli più noti, come ad esempio Spinazzola, sono sempre apparsi irraggiungibili per la società viola ...