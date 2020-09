Calciomercato Juventus | pronta la cessione di Douglas Costa | nuova squadra in Premier

(Di domenica 20 settembre 2020) Quando si parla deldellagli argomenti non sono mai troppi, e i nomi che circolano sono i più disparati sia in entrata che in uscita. Il mantra, difatti, che la logica si porta dietro in questi tempi difficili rimane sempre “cedere prima di acquistare”. E nella rosa bianconera i giocatori che Andrea Pirlo saluterebbe a cuor leggero non mancano. Uno tra questi è, che nelle ultime stagioni non è riuscito mai ad esprimersi al meglio a causa dei ripetuti infortuni. L’ala brasiliana ha qualità indiscusse, e quando è a disposizione si dimostra sempre un valore aggiunto, ma la sua discontinuità fisica avrebbe lasciato riflettere la dirigenza juventina non poco. LEGGI ANCHE:...

Arriva la notizia ufficiale, il giocatore Cengiz Under si trasferisce in prestito agli inglesi del Leicester, questa ed altre novità di calciomercato della squadra romanista, in una settimana intensa ...Accostato a Juve e Inter, il futuro di Edinson Cavani sembra ormai deciso. Destinazione a sorpresa per il bomber uruguaiano. Per settimane al centro di un ‘Derby di mercato’ tra Juventus e Inter, il f ...L'uruguaiano è stato sostanzialmente liberato dalla Juve per via dello scarso ottimismo in merito all'arrivo imminente del passaporto, mentre il bosniaco è al centro del intreccio Milik-Roma-Napoli ...