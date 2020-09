Calciomercato Juventus, Paratici: “Dzeko? Ci sono anche altre soluzioni. Suarez non arriva” (Di domenica 20 settembre 2020) La Juventus è in campo per la partita di campionato contro la Sampdoria, ma a tenere banco è anche il Calciomercato. Prima del match indicazioni di Fabio Paratici ai microfoni di Sky Sport. DZEKO – “Non c’è una situazione Dzeko, c’è una situazione attaccante. Sappiamo di aver bisogno di un attaccante, sappiamo di doverci lavorare e dove dobbiamo arrivare. Mancano 15 giorni, con calma sappiamo dove dobbiamo arrivare e cosa dobbiamo fare. Oltre a Dzeko ci sono anche altre situazioni”. ATTACCANTE – “Lavoriamo per un attaccante che con Cristiano e Paulo sia funzionale. Sappiamo dove dobbiamo arrivare, abbiamo in testa i nostri obiettivi che perseguiamo con serenità e calma ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 20 settembre 2020) Laè in campo per la partita di campionato contro la Sampdoria, ma a tenere banco èil. Prima del match indicazioni di Fabioai microfoni di Sky Sport. DZEKO – “Non c’è una situazione Dzeko, c’è una situazione attaccante. Sappiamo di aver bisogno di un attaccante, sappiamo di doverci lavorare e dove dobbiamo arrivare. Mancano 15 giorni, con calma sappiamo dove dobbiamo arrivare e cosa dobbiamo fare. Oltre a Dzeko cisituazioni”. ATTACCANTE – “Lavoriamo per un attaccante che con Cristiano e Paulo sia funzionale. Sappiamo dove dobbiamo arrivare, abbiamo in testa i nostri obiettivi che perseguiamo con serenità e calma ...

