Calciomercato Juventus | il sogno Morata non si spezza

(Di domenica 20 settembre 2020) La linea del traguardo è sempre più vicina, ma il vincitore di questa infinita maratona sarebbe ancora un mistero. La corsa per diventare il nuovo numero 9 dellaè infatti una delle più interminabili ed imprevedibili degli ultimi anni. Dopo un lungo testa a testa, condito da sorpassi reciproci, sembrerebbe essere Dzeko ad averla spuntata sul suo diretto contendente, ovvero Luis Suarez. Nonostante l’arrivo di quest’ultimo sarebbe stato semplicemente “posticipato”, la totale attenzione di Paratici per il momento sarebbe sul Cigno di Sarajevo, al centro di una vera tempesta scoppiata tra la Roma, il Napoli e Milik, l’oggetto del desiderio dei giallorossi ma allo stesso tempo avvelenato nei confronti del club partenopeo. Questi screzi starebbero rallentando l’arrivo del bosniaco a Torino, spingendo ...

DiMarzio : #Calciomercato | #ASRoma-#Milik, #Dzeko-#Juventus: tutto in standby - mirkocalemme : Il #Napoli e #Milik avevano praticamente risolto le loro questioni, ma nelle ultime ore la #Roma ha chiesto uno sco… - DiMarzio : #Calciomercato - #Pellegrini (#Juventus): il #Genoa insiste. Il punto sugli esterni - calciomercatoit : ?? #Juventus - #DeSciglio di nuovo nel mirino del #Barcellona: ipotesi di scambio con #Firpo ?? #CMITmercato - romaforever_it : Calciomercato, Roma-Milik, Dzeko-Juventus: tutto in standby -

Stallo reale nella trattativa tra Napoli e Roma per Milik, ma nessuno stop sul fronte Dzeko. A prescindere dall’esito delle negoziazioni per l’attaccante polacco, che il club giallorosso vuole chiuder ...1^ GIORNATA IL PUNTO – Gli anticipi di Firenze e Verona hanno tolto ufficialmente i veli alla stagione 2020-2021 di Serie A. Si ricomincia a giocare, dunque, ma è un po’ come se non si è smesso mai. P ...Bologna, 20 settembre 2020 - La giornata di Arturo Vidal all'Inter sembra finalmente essere giunta. Diego Godin ha l'intesa totale con il Cagliari e con gli stessi nerazzurri per lasciare Milano, e co ...