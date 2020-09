Calciomercato Inter, Vidal è arrivato a Milano: lunedì visite mediche e firma (Di domenica 20 settembre 2020) Calciomercato Inter – Arturo Vidal può essere considerato un nuovo calciatore dell’Inter, grande colpo per l’allenatore Antonio Conte che riabbraccia un suo pupillo. Il centrocampista cileno è sbarcato a Milano con un volo privato decollato da Barcellona. Nella giornata di lunedì sosterrà le visite mediche, poi la firma del contratto. Per il calciatore è pronto un biennale da 5,5 milioni netti il primo anno, 6,5 il secondo, nessun indennizzo nei confronti del Barcellona con i blaugrana che hanno deciso di lasciarlo andare a parametro zero. Adesso l’ex Juventus dovrà raggiungere la migliore condizione fisica, poi sarà sicuramente un valore aggiunto.L'articolo ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 20 settembre 2020)– Arturopuò essere considerato un nuovo calciatore dell’, grande colpo per l’allenatore Antonio Conte che riabbraccia un suo pupillo. Il centrocampista cileno è sbarcato acon un volo privato decollato da Barcellona. Nella giornata di lunedì sosterrà le, poi ladel contratto. Per il calciatore è pronto un biennale da 5,5 milioni netti il primo anno, 6,5 il secondo, nessun indennizzo nei confronti del Barcellona con i blaugrana che hanno deciso di lasciarlo andare a parametro zero. Adesso l’ex Juventus dovrà raggiungere la migliore condizione fisica, poi sarà sicuramente un valore aggiunto.L'articolo ...

