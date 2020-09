Calciomercato Inter, è fatta per Vidal: stasera l’arrivo del cileno in Italia. I dettagli dell’accordo (Di domenica 20 settembre 2020) E' pronto a tornare a giocare in Italia.Stiamo parlando di Arturo Vidal. Il centrocampista cileno, salvo inattesi colpi di scena, sarà un nuovo giocatore dell'Inter. E in serata potrebbe già atterrare in quel di Milano (o al massimo lunedì). Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', il calciatore - che potrebbe svolgere le consuete visite mediche di rito già nella giornata di domani - firmerà un contratto che lo legherà al club nerazzurro per i prossimi due anni, con opzione per il terzo: un biennale da sei milioni di euro. L'intesa tra Inter e Barcellona, d'altra parte, è stata ormai raggiunta: la società di Suning verserà nelle casse dei blaugrana un milione di euro più bonus.Vidal, dunque, si appresta ... Leggi su mediagol (Di domenica 20 settembre 2020) E' pronto a tornare a giocare in.Stiamo parlando di Arturo. Il centrocampista, salvo inattesi colpi di scena, sarà un nuovo giocatore dell'. E in serata potrebbe già atterrare in quel di Milano (o al massimo lunedì). Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', il calciatore - che potrebbe svolgere le consuete visite mediche di rito già nella giornata di domani - firmerà un contratto che lo legherà al club nerazzurro per i prossimi due anni, con opzione per il terzo: un biennale da sei milioni di euro. L'intesa trae Barcellona, d'altra parte, è stata ormai raggiunta: la società di Suning verserà nelle casse dei blaugrana un milione di euro più bonus., dunque, si appresta ...

