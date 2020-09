Bundesliga, bene il Lipsia. Pari Leverkusen (Di domenica 20 settembre 2020) Bundesliga, calendario, risultati e classifica. Il racconto della stagione del campionato tedesco. BERLINO (GERMANIA) – Bundesliga: calendario, risultati e classifica. Il racconto del campionato tedesca che vede il consueto duello tra Borussia Dortmund e Bayern Monaco per il trionfo finale. Bundesliga, i risultati della prima giornata La prima giornata si apre con la vittoria del Bayern Monaco che ne rifila otto allo Schalke 04. Nelle sfide di sabato vittorie esterne di Hertha, Hoffenheim, Friburgo e Augburg. bene il Dortmund, Pari Eintracht. Nelle sfide di domenica il Lipsia supera 3-1 il Mainz mentre il Lervekusen pareggia contro il Wolfsburg. Venerdì 18 settembre 2020Bayern Monaco-Schalke 04 8-0 (4′, 47′, 59′ Gnabry, 19′ Goretzka, ... Leggi su newsmondo (Di domenica 20 settembre 2020), calendario, risultati e classifica. Il racconto della stagione del campionato tedesco. BERLINO (GERMANIA) –: calendario, risultati e classifica. Il racconto del campionato tedesca che vede il consueto duello tra Borussia Dortmund e Bayern Monaco per il trionfo finale., i risultati della prima giornata La prima giornata si apre con la vittoria del Bayern Monaco che ne rifila otto allo Schalke 04. Nelle sfide di sabato vittorie esterne di Hertha, Hoffenheim, Friburgo e Augburg.il Dortmund,Eintracht. Nelle sfide di domenica ilsupera 3-1 il Mainz mentre il Lervekusen pareggia contro il Wolfsburg. Venerdì 18 settembre 2020Bayern Monaco-Schalke 04 8-0 (4′, 47′, 59′ Gnabry, 19′ Goretzka, ...

Il Bayern Monaco apre stra-vincendo contro lo Schalke. Borussia Dortmund e Lipsia ricominciano con tre punti a testa la Bundesliga. Il Bayern Monaco apre vincendo la Bundesliga 2020/2021, con un punte ...

Il RB Lipsia inizia con il piede giusto la sua Bundesliga 2020-21 battendo nettamente e con qualità per 3-1 il Mainz. Ecco le parole post gara del tecnico Julian Nagelsmann (fonte: dierotenbullen.com) ...

Inizia nel migliore dei modi questa stagione di Bundesliga per il Lipsia, che batte 3-1 il Magonza. Pur senza Werner e Schick, la formazione di Nagelsmann non ha problemi a produrre occasioni di gol e ...

