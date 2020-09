Brasile, pinguino morto dopo aver ingerito una mascherina N95: la foto simbolo dell’inquinamento da Coronavirus (Di domenica 20 settembre 2020) Brasile, pinguino muore dopo aver ingerito una mascherina N95 Era già successo qualche mese fa a un uccello, adesso la nuova vittima dell’inquinamento provocato dalla pandemia di Coronavirus nel mondo è un pinguino: l’animale è morto dopo aver ingerito una mascherina N95. La carcassa del pinguino è stata trovata a Sao Sebastiao, sulla costa nord dello Stato di San Paolo, in Brasile, qualche giorno fa. L’autopsia ha confermato che il decesso dell’esemplare di pinguino di Magellano è avvenuta proprio per l’ingestione di una mascherina di ... Leggi su tpi (Di domenica 20 settembre 2020)muoreunaN95 Era già successo qualche mese fa a un uccello, adesso la nuova vittima dell’inquinamento provocato dalla pandemia dinel mondo è un: l’animale èunaN95. La carcassa delè stata trovata a Sao Sebastiao, sulla costa nord dello Stato di San Paolo, in, qualche giorno fa. L’autopsia ha confermato che il decesso dell’esemplare didi Magellano è avvenuta proprio per l’ingestione di unadi ...

Corriere : Brasile, pinguino trovato morto su una spiaggia: aveva ingerito una mascherina - LaStampa : Brasile, pinguino morto per aver ingerito una mascherina N95: è allarme per i “rifiuti della pandemia' in mare… - FedericaUrzo : RT @Corriere: Brasile, pinguino trovato morto su una spiaggia: aveva ingerito una mascherina - SAntoniucci : RT @Corriere: Brasile, pinguino trovato morto su una spiaggia: aveva ingerito una mascherina - an12frnc : RT @Corriere: Brasile, pinguino trovato morto su una spiaggia: aveva ingerito una mascherina -

Ultime Notizie dalla rete : Brasile pinguino Brasile, pinguino trovato morto su una spiaggia: aveva ingerito una mascherina Corriere della Sera Brasile, pinguino morto dopo aver ingerito una mascherina N95: la foto simbolo dell’inquinamento da Coronavirus

Era già successo qualche mese fa a un uccello, adesso la nuova vittima dell’inquinamento provocato dalla pandemia di Coronavirus nel mondo è un pinguino: l’animale è morto dopo aver ingerito una masch ...

Brasile, pinguino trovato morto su una spiaggia: aveva ingerito una mascherina

L’emergenza causata della pandemia di Covid-19 è sanitaria in primo luogo, ma si sta trasformando anche in ambientale. Il motivo? Le cattive abitudini di alcune persone, che tendono a gettare i rifiut ...

Coronavirus, allarme per i rifiuti della pandemia: trovato un pinguino con una mascherina nello stomaco

Un esemplare di pinguino di Magellano è stato trovato senza vita. La causa è legata ad una mascherina N95 ingerita dall’animale. Gli ambientalisti lanciano l’allarme Tra le conseguenze dell’inarrestab ...

Era già successo qualche mese fa a un uccello, adesso la nuova vittima dell’inquinamento provocato dalla pandemia di Coronavirus nel mondo è un pinguino: l’animale è morto dopo aver ingerito una masch ...L’emergenza causata della pandemia di Covid-19 è sanitaria in primo luogo, ma si sta trasformando anche in ambientale. Il motivo? Le cattive abitudini di alcune persone, che tendono a gettare i rifiut ...Un esemplare di pinguino di Magellano è stato trovato senza vita. La causa è legata ad una mascherina N95 ingerita dall’animale. Gli ambientalisti lanciano l’allarme Tra le conseguenze dell’inarrestab ...