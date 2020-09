Bonucci esalta Pirlo | “Abbiamo visto nuove idee e tanto entusiasmo”

(Di domenica 20 settembre 2020) Il difensore Leonardo, autore di un gol nel tris che la Juventus ha rifilato alla Sampdoria, ai microfoni di Sky Sport hato le qualità dell’allenatore bianconero, Andrea: “Abbiamo, un nuovo modo di interpretare,entusiasmo in possesso e non possesso. E’ la grande differenza, la voglia di aggredire le partire e portare a casa il risultato. A vederla così e durante l’allenamento c’è più voglia di divertirci”. Foto: Twitter Juventus L'articolo: “Abbiamoentusiasmo” proviene da Alfredo ...

Sotto la guida dell’esordiente Pirlo in panchina i campioni d’Italia cominciano oggi la loro corsa al decimo scudetto ma l’atteso centravanti che deve fare da spalla a CR7 ancora non c’è – Ecco le for ...TORINO - "Un calcio propositivo, fatto di possesso e di attacco". Questo l'incipit della tesi di Andrea Pirlo, discussa lunedì a Coverciano, atto conclusivo del percorso compiuto dall'allenatore della ...Andrea Pirlo vuole avere un centravanti al più presto, con la prima di campionato alle porte: telefonata del tecnico della Juventus all’obiettivo di mercato Ormai l’inizio della Serie A è dietro l’ang ...