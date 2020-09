(Di domenica 20 settembre 2020) Ecco ildell’emergenza coronavirus,per, aggiornato a20si registrano 1.589 nuovi contagi, 15 morti, 635 guariti, 83.428 tamponi, 937 malati in più per un totale di 44.098. I ricoverati in terapia intensiva sono 222 (+7) mentre i ricoverati negli altri reparti ammontano a 2.365 (-15). Di seguito la tabella con la suddivisioneper

repubblica : Coronavirus, il bollettino di oggi 20 settembre: 15 morti e 1.587 nuovi casi - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 13 settembre: 1.458 nuovi casi e 7 morti - zazoomblog : Bollettino oggi domenica 20 settembre: i numeri regione per regione - #Bollettino #domenica #settembre: - lillydessi : Coronavirus Italia, il bollettino di oggi. Dati e tabella del 20 settembre - - repubblica : Coronavirus, il bollettino di oggi 20 settembre: 15 morti e 1.587 nuovi casi [aggiornamento delle 16:58] -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino oggi

In questo momento sono ricoverati all'Inmi Spallanzani di Roma "99 pazienti positivi al tampone per la ricerca del Sars-Cov-2". Lo sottolinea il bollettino odierno dello Spallanzani, il numero 234. "S ...Fra un voto e un altro, prosegue il monitoraggio del ministero della salute circa l’epidemia di coronavirus. E’ atteso nella serata di oggi, come di consueto, il nuovo bollettino medico di oggi, domen ...Qualche giorno fa una mamma e la figlia erano risultate positive. Carmassi rassicura: "Nessuno è grave, struttura isolata, non ci sono pericoli" BIENTINA — Dal bollettino di oggi di Ausl Toscana Nord ...