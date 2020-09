Bollettino Coronavirus del 20 Settembre 2020 (Di domenica 20 settembre 2020) In data 20 Settembre l’incremento nazionale dei casi è +0,53% (ieri +0,55%) con 298.156 contagiati totali, 218.351 dimissioni/guarigioni (+635) e 35.707 deceduti (+15); 44.098 infezioni in corso (+937). Elaborati 83.428 tamponi (ieri 103.223); 1.587 positivi; rapporto positivi/tamponi 1,90% (ieri 1,58%). Ricoverati con sintomi 2.365 (-15); terapie intensive +7 (222). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 211; Veneto 173; Campania 171; Lazio 165; Toscana 147; Sicilia 116; Emilia Romagna 115; Piemonte 98; Liguria 85; Sardegna 72. In Lombardia curva +0,20% (ieri +0,23%) con 14.926 tamponi (ieri 21.721) e 211 positivi; rapporto positivi/tamponi 1,41% (ieri 1,11%); 104.758 contagiati totali; ricoverati -7 (264); terapie intensive +2 (38); decessi +5 (16.922). L’epidemia continua a essere caratterizzata da una fase di crescita (settima settimana ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 20 settembre 2020) In data 20l’incremento nazionale dei casi è +0,53% (ieri +0,55%) con 298.156 contagiati totali, 218.351 dimissioni/guarigioni (+635) e 35.707 deceduti (+15); 44.098 infezioni in corso (+937). Elaborati 83.428 tamponi (ieri 103.223); 1.587 positivi; rapporto positivi/tamponi 1,90% (ieri 1,58%). Ricoverati con sintomi 2.365 (-15); terapie intensive +7 (222). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 211; Veneto 173; Campania 171; Lazio 165; Toscana 147; Sicilia 116; Emilia Romagna 115; Piemonte 98; Liguria 85; Sardegna 72. In Lombardia curva +0,20% (ieri +0,23%) con 14.926 tamponi (ieri 21.721) e 211 positivi; rapporto positivi/tamponi 1,41% (ieri 1,11%); 104.758 contagiati totali; ricoverati -7 (264); terapie intensive +2 (38); decessi +5 (16.922). L’epidemia continua a essere caratterizzata da una fase di crescita (settima settimana ...

