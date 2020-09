Bollettino | 1 587 nuovi casi | 15 morti In testa Lombardia e Veneto

(Di domenica 20 settembre 2020) La situazione in Italia in base al del 20 settembre 2020 . Isono 1.587. Isono 15. Crescono i pazienti in terapia intensiva che arrivano a quota 222, per un incremento di 7 unità da ieri. ...

ROMA (ITALPRESS) – Sono 1.587 i nuovi contagi da Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore e 15 i decessi che portano il totale delle vittime a 35.707. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 83.428 tamponi.