Bobo Vieri silurato da Tiki Taka: “Andremo per le vie legali” (Di domenica 20 settembre 2020) Bobo Vieri è pronto a fare causa a Mediaset. L’ex centravanti dell’Inter e della Nazionale è furioso per essere stato “silurato” dal talk show calcistico Tiki Taka. Vieri si è sfogato in una intervista al Corriere della Sera: “Mi hanno comunicato che hanno annullato il mio contratto. “Dall’oggi al domani, senza motivo: è una cosa che non mi aspettavo, andremo per vie legali”, ha detto Bobo. Vieri era stato arruolato a Tiki Taka nel 2019 dal conduttore Pierluigi Pardo, che quest’anno lascerà il posto a Piero Chiambretti. Nel cast del programma restano, tra gli altri, Giampiero Mughini e Franco Ordine, ai quali dovrebbro ... Leggi su tpi (Di domenica 20 settembre 2020)è pronto a fare causa a Mediaset. L’ex centravanti dell’Inter e della Nazionale è furioso per essere stato “” dal talk show calcisticosi è sfogato in una intervista al Corriere della Sera: “Mi hanno comunicato che hanno annullato il mio contratto. “Dall’oggi al domani, senza motivo: è una cosa che non mi aspettavo, andremo per vie legali”, ha dettoera stato arruolato anel 2019 dal conduttore Pierluigi Pardo, che quest’anno lascerà il posto a Piero Chiambretti. Nel cast del programma restano, tra gli altri, Giampiero Mughini e Franco Ordine, ai quali dovrebbro ...

