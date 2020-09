Biden in vantaggio di 8 punti su Trump secondo un sondaggio del Wall Street Journal (Di domenica 20 settembre 2020) secondo un sondaggio pubblicato oggi da Wall Street Journal e Nbc News, Joe Biden sarebbe in vantaggio su Donald Trump di almeno 8 punti nella corsa alla Casa Bianca. Circa il 51% degli elettori ... Leggi su globalist (Di domenica 20 settembre 2020)unpubblicato oggi dae Nbc News, Joesarebbe insu Donalddi almeno 8nella corsa alla Casa Bianca. Circa il 51% degli elettori ...

