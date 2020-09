Bergamo, niente seggi nelle scuole. Si vota in musei e centri anziani: “Assurdo chiuderle a pochi giorni dalla riapertura” (Di domenica 20 settembre 2020) Sarà un’elezione diversa dal solito per 37mila cittadini Bergamo. niente più voto nelle scuole, ma in luoghi alternativi come il museo di scienze naturali, centri per anziani o palazzo Frizzoni. “Sarebbe stato assurdo chiudere le scuole a pochi giorni dalla riapertura” spiega l’assessore all’innovazione Lorenzo Angeloni che insieme al suo staff ha lavorato per cercare luoghi alternativi. Così facendo 12 scuole rimarranno aperte e tremila studenti non perderanno altri giorni di lezione. Per poter votare i cittadini hanno dovuto ritirare un talloncino da attaccare sulla scheda: “Il 57% dei 37mila talloncini ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 20 settembre 2020) Sarà un’elezione diversa dal solito per 37mila cittadinipiù voto, ma in luoghi alternativi come il museo di scienze naturali,pero palazzo Frizzoni. “Sarebbe stato assurdo chiudere leriapertura” spiega l’assessore all’innovazione Lorenzo Angeloni che insieme al suo staff ha lavorato per cercare luoghi alternativi. Così facendo 12rimarranno aperte e tremila studenti non perderanno altridi lezione. Per poterre i cittadini hanno dovuto ritirare un talloncino da attaccare sulla scheda: “Il 57% dei 37mila talloncini ...

HuffPostItalia : Niente bomboniere, ma un defibrillatore alla Croce Blu: la scelta di due sposi di Bergamo - smileanyway0 : @Corriere Ma allora i morti di Bergamo non sono serviti a niente eh? - AcadiaIsHome : @tokyvme @DamnedLigeia halp I’m shook ahaha che zona di bergamo? vabbè che poi nelle valli usano “ancora” per “già”… - 011515Shou : RT @TMW_radio: “Capienza ridotta e posto assegnato, un’altra cazzata di un calcio malato. O tutto o niente” È lo striscione comparso fuori… - aizoongroup : RT @giordi63: @robertdolci @Michele_Arnese Non solo i media fanno finta di nulla, ma gli studenti, a Bergamo oggi in manifestazione con #Bl… -

Ultime Notizie dalla rete : Bergamo niente Bergamo, niente seggi nelle scuole. Si vota in musei e centri anziani: “Assurdo chiuderle a pochi… Il Fatto Quotidiano Referendum derubricato e le Regioni decisive

Più un rompicapo che un referendum, e chi lo dice può avere ragione: coincide con il voto tutto politico alla massima potenza in 7 Regioni, che distorce il senso del quesito costituzionale, nel quadro ...

Enrico Vanzina e il film Lockdown all’italiana: «Le critiche? Codardi con profili falsi»

Enrico Vanzina, si aspettava tante polemiche per il suo «Lockdown all’italiana»? «Ho un’età in cui posso sorridere delle critiche, noto, però, che chi spara sentenze parla di un film che va nelle sale ...

Dance Well, danzare con il Parkinson circondati dall’arte

Si chiama Dance Well, ricerca e movimento per il Parkinson, è nata a Bassano del Grappa e l’abbiamo provata anche noi. Ci ritroviamo in una sala della splendida Accademia Carrara di Bergamo, la sinfon ...

Più un rompicapo che un referendum, e chi lo dice può avere ragione: coincide con il voto tutto politico alla massima potenza in 7 Regioni, che distorce il senso del quesito costituzionale, nel quadro ...Enrico Vanzina, si aspettava tante polemiche per il suo «Lockdown all’italiana»? «Ho un’età in cui posso sorridere delle critiche, noto, però, che chi spara sentenze parla di un film che va nelle sale ...Si chiama Dance Well, ricerca e movimento per il Parkinson, è nata a Bassano del Grappa e l’abbiamo provata anche noi. Ci ritroviamo in una sala della splendida Accademia Carrara di Bergamo, la sinfon ...