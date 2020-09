Bellanova: dal trattore al silenzio elettorale non rispettato: che giornate! (Di domenica 20 settembre 2020) Anche la ministra Bellanova, dopo Salvini, cade nel ‘tranello’ e rischia di violare il silenzio elettorale. Una legge interpretabile. Le leggi in Italia, spesso sono ‘interpretabili’ e lasciano adito a dubbi. Il silenzio elettorale, prima dell’avvento dei social, era sacro. Nessun politico poteva comparire in televisione o andare in radio a parlare di elezioni a partire dal giorno che precedeva le votazioni: quasi sempre il sabato. E radio e televisone, oltre ai giornali, erano gli unici mezzi di comunicazione per tutti. Oggi non è più così e allora si scoprono ovunque post su Facebook, Instagram o Twitter, dove i politici, più o meno velatamente, con la scusa di ricordare agli elettori che il 20 e 21 settembre occorre andare a ... Leggi su chenews (Di domenica 20 settembre 2020) Anche la ministra, dopo Salvini, cade nel ‘tranello’ e rischia di violare il. Una legge interpretabile. Le leggi in Italia, spesso sono ‘interpretabili’ e lasciano adito a dubbi. Il, prima dell’avvento dei social, era sacro. Nessun politico poteva comparire in televisione o andare in radio a parlare di elezioni a partire dal giorno che precedeva le votazioni: quasi sempre il sabato. E radio e televisone, oltre ai giornali, erano gli unici mezzi di comunicazione per tutti. Oggi non è più così e allora si scoprono ovunque post su Facebook, Instagram o Twitter, dove i politici, più o meno velatamente, con la scusa di ricordare agli elettori che il 20 e 21 settembre occorre andare a ...

AndreaMontana77 : RT @RadioSavana: Giovane laureato dal carattere mite con ottima posizione economica desidera conoscere una ragazza anche straniera per una… - giannisassari08 : RT @RadioSavana: Giovane laureato dal carattere mite con ottima posizione economica desidera conoscere una ragazza anche straniera per una… - AnSantorum : RT @RadioSavana: Giovane laureato dal carattere mite con ottima posizione economica desidera conoscere una ragazza anche straniera per una… - EnricoAncillott : RT @RadioSavana: Giovane laureato dal carattere mite con ottima posizione economica desidera conoscere una ragazza anche straniera per una… - dargento24 : RT @RadioSavana: Giovane laureato dal carattere mite con ottima posizione economica desidera conoscere una ragazza anche straniera per una… -