Belen Rodriguez | parola d’ordine sensualità

(Di domenica 20 settembre 2020)– credit: stylo24 Bella, statuaria, sensuale ed estremamente femminile, l’argentinaè il sogno proibito di moltissimi uomini, ma è moto amata anche dalle donne. I suoi look vengono presi spesso come fonte di ispirazione sia dalle più giovani che dalle donne che ricercano quel tocco di femminilità che non guasta mai. Ma vediamo quali sono stati i suoi outfit più belli ed eleganti indossati nelle occasioni più mondane. In rosso a Sanremo In una puntata del Festival di Sanremo al fianco di Elisabetta Canalis, la showgirl ha indossato un principesco abito lungo in raso bordeaux con ampissima gonna e maxi fiocco nella parte posteriore.sul palco del teatro ...