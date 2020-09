Beach volley, Europei: Lupo-Nicolai cedono alla Norvegia in semifinale, lotteranno per il bronzo (Di domenica 20 settembre 2020) Sarà lotta per il bronzo. La corsa all'oro di Daniele Lupo e Paolo Nicolai è stata fermata agli Europei di Jurmala, in Lettonia, dalla coppia norvegese Mol Sorum, la coppia più forte del mondo, che si ... Leggi su gazzetta (Di domenica 20 settembre 2020) Sarà lotta per il. La corsa all'oro di Danielee Paoloè stata fermata aglidi Jurmala, in Lettonia, dcoppia norvegese Mol Sorum, la coppia più forte del mondo, che si ...

