Beach Volley, Europei 2020: bronzo per gli azzurri Nicolai/Lupo (Di domenica 20 settembre 2020) Paolo Nicolai e Daniele Lupo hanno conquistato la medaglia di bronzo agli Europei di Jurmala 2020 di Beach Volley. I vicecampioni olimpici di Rio 2016 hanno ceduto in semifinale contro i numeri uno al mondo, i norvegesi Mol/Sorum, al termine di due set molto combattuti (27-25, 21-19). Gli azzurri sono dunque approvati alla finale per il terzo posto, dove hanno sconfitto al tie-break i russi Liamin/Myskiv (17-21, 23-21, 15-12). Nicolai/Lupo, già due volte campioni continentali, salgono dunque sul gradino più basso del podio: una medaglia che fa morale anche in vista di Tokyo 2020, a cui gli azzurri sono già qualificati. La cronaca della finale. I russi si ... Leggi su sportface (Di domenica 20 settembre 2020) Paoloe Danielehanno conquistato la medaglia diaglidi Jurmaladi. I vicecampioni olimpici di Rio 2016 hanno ceduto in semifinale contro i numeri uno al mondo, i norvegesi Mol/Sorum, al termine di due set molto combattuti (27-25, 21-19). Glisono dunque approvati alla finale per il terzo posto, dove hanno sconfitto al tie-break i russi Liamin/Myskiv (17-21, 23-21, 15-12)., già due volte campioni continentali, salgono dunque sul gradino più basso del podio: una medaglia che fa morale anche in vista di Tokyo, a cui glisono già qualificati. La cronaca della finale. I russi si ...

