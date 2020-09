Basket, coach Messina: “Bella vittoria, partita di grande sacrificio” (Di domenica 20 settembre 2020) “È stata una vittoria molto bella, che ci rende felici per noi, per la proprietà, per il gruppo Armani che fa tanto per l’Olimpia e in generale per il Basket“. Queste le prime parole di coach Ettore Messina, alla sua prima vittoria sulla panchina dell’Olimpia Milano. “È stata una partita di grande sacrificio contro una grande squadra, così come una grande squadra è Venezia che abbiamo battuto in semifinale e resta la squadra che ha vinto due degli ultimi tre scudetti. In più abbiamo perso Micov subito nel primo quarto” ha sottolineato il coach dopo la vittoria della Supercoppa, “Come in tutte le partite secche, ... Leggi su sportface (Di domenica 20 settembre 2020) “È stata unamolto bella, che ci rende felici per noi, per la proprietà, per il gruppo Armani che fa tanto per l’Olimpia e in generale per il“. Queste le prime parole diEttore, alla sua primasulla panchina dell’Olimpia Milano. “È stata unadisacrificio contro unasquadra, così come unasquadra è Venezia che abbiamo battuto in semifinale e resta la squadra che ha vinto due degli ultimi tre scudetti. In più abbiamo perso Micov subito nel primo quarto” ha sottolineato ildopo ladella Supercoppa, “Come in tutte le partite secche, ...

Mic_Jordan23_ : @GigiDatome l'MVP, primo titolo con Milano per coach Ettore Messina ????#insieme #EurosportBASKET | #LBASupercoppa… - Eurosport_IT : Datome l'MVP, primo titolo con Milano per coach Ettore Messina ???? #EurosportBASKET | #LBASupercoppa | #Milano - TWINSSEBASTIANI : SUTOR BASKET MONTEGRANARO PRIMO PERIODO DI PREPARAZIONE - 20.09.2020 - Terminato il primo periodo di preparazione,… - pescaranews : Pescara Basket, coach Vanoncini: 'Importante riassaporare il ritmo partita. Prime impressioni positive' - Man115tn1 : @Signorasinasce Incontrato di persona è stato il commentatore sportivo/ ex- coach di successo. Per il Basket It… -

Ultime Notizie dalla rete : Basket coach Pescara+Basket%2C+coach+Vanoncini%3A+%22Importante+riassaporare+il+ritmo+partita.+Prime+impressioni+positive%22 Pescara News Pescara Basket, coach Vanoncini: "Importante riassaporare il ritmo partita. Prime impressioni positive"

Era il primo Marzo 2020, quando il Pescara Basket sconfiggendo nettamente l'Amatori Pescara concludeva la stagione regolare del campionato di Serie C Silver in testa alla classifica e nessuno si sareb ...

Basket: coach Chimenti lascia la Feba per motivi personali

1' di lettura 12/09/2020 - La Feba Civitanova Marche comunica che, per problemi personali, coach Jonata Chimenti non farà più parte dei quadri tecnici biancoblu per la prossima stagione. La società gl ...

Basket: Coach Frison e Rossi guideranno i giovanissimi Eteila

Sono oltre 50 alla settimana i bambini che dal 22 giugno scorso partecipano attivamente all'Aosta Summer Camp organizzato dall'Eteila Basket all'area Montfleuri di Aosta e coordinato da coach Umberto ...

Era il primo Marzo 2020, quando il Pescara Basket sconfiggendo nettamente l'Amatori Pescara concludeva la stagione regolare del campionato di Serie C Silver in testa alla classifica e nessuno si sareb ...1' di lettura 12/09/2020 - La Feba Civitanova Marche comunica che, per problemi personali, coach Jonata Chimenti non farà più parte dei quadri tecnici biancoblu per la prossima stagione. La società gl ...Sono oltre 50 alla settimana i bambini che dal 22 giugno scorso partecipano attivamente all'Aosta Summer Camp organizzato dall'Eteila Basket all'area Montfleuri di Aosta e coordinato da coach Umberto ...