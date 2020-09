Barcellona, Semedo in uscita: c’è un club di Premier League (Di domenica 20 settembre 2020) Il Wolverhampton si sta muovendo per l’acquisto di Nelson Semedo: il terzino è in uscita dal Barcellona Nelson Semedo rientra nella lista di calciatori che dovranno lasciare il Barcellona nel corso di questa finestra di calciomercato. Come riportato da Sky Sport, per il terzino portoghese si sta muovendo con insistenza il Wolverhampton, che però non è disposto a offrire i 50 milioni di euro richiesti dal club blaugrana. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 20 settembre 2020) Il Wolverhampton si sta muovendo per l’acquisto di Nelson: il terzino è indalNelsonrientra nella lista di calciatori che dovranno lasciare ilnel corso di questa finestra di calciomercato. Come riportato da Sky Sport, per il terzino portoghese si sta muovendo con insistenza il Wolverhampton, che però non è disposto a offrire i 50 milioni di euro richiesti dalblaugrana. Leggi su Calcionews24.com

Il Barcellona, ceduto Semedo al Wolves per circa 40 milioni di euro, andrà all'assalto di Sergino Dest. E' quanto afferma Fichajes.net che spiega come i catalani siano pronti ad investire poco meno de ...

E’ la notizia di giornata: il Wolverhampton avrebbe avanzato un’offerta al Barcellona per portare il terzino Nelson Semedo in Inghilterra. La trattativa non è per nulla semplice e la volontà del porto ...

