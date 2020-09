Barcellona, Pjanic: “Debutto speciale ma peccato per assenza tifosi. Koeman mi ha detto…” (Di domenica 20 settembre 2020) Miralem Pjanic si gode il debutto con la nuova maglia. Il centrocampista del Barcellona ha commentato la sua prima partita, anche se amichevole, con la squadra catalano valida per il Trofeo Gamper, vinto dai blaugrana grazie alla rete di Griezmann. Ai canali ufficiali del club, il bosniaco si è detto contento confidando anche le indicazioni arrivatagli dal tecnico Koeman.Pjanic: debutto e consigli di Koemancaption id="attachment 1019931" align="alignnone" width="547" Pjanic (Instagram)/caption"Koeman mi ha dato fiducia e mi ha detto di essere me stesso", ha confidato Pjanic sul suo esordio. "La squadra sta lavorando sodo e si sta preparando per la prima partita ufficiali nella Liga. Mi sento bene. Siamo pronti". E ancora sul suo debutto, il ... Leggi su itasportpress (Di domenica 20 settembre 2020) Miralemsi gode il debutto con la nuova maglia. Il centrocampista delha commentato la sua prima partita, anche se amichevole, con la squadra catalano valida per il Trofeo Gamper, vinto dai blaugrana grazie alla rete di Griezmann. Ai canali ufficiali del club, il bosniaco si è detto contento confidando anche le indicazioni arrivatagli dal tecnico: debutto e consigli dicaption id="attachment 1019931" align="alignnone" width="547"(Instagram)/caption"mi ha dato fiducia e mi ha detto di essere me stesso", ha confidatosul suo esordio. "La squadra sta lavorando sodo e si sta preparando per la prima partita ufficiali nella Liga. Mi sento bene. Siamo pronti". E ancora sul suo debutto, il ...

ItaSportPress : Barcellona, Pjanic: 'Debutto speciale ma peccato per assenza tifosi. Koeman mi ha detto...' -… - FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: #Barcellona , #Koeman esclude #Vidal dai convocati per il 'Gamper'. Ancora out #Suarez , prima chiamata per #Pjanic https://t… - pccpla : RT @junews24com: Pjanic: «Contento del debutto, mi sono sentito molto bene» - junews24com : Pjanic: «Contento del debutto, mi sono sentito molto bene» - junews24com : Pjanic, esordio con il Barcellona contro l’Elche: buona prova del bosniaco -