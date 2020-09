Barcellona | lesione del retto del quadricipite per Braithwaite

(Di domenica 20 settembre 2020) Ilha comunicato l’entità dell’infortunio di MartinInfortunio per Martin, attaccante del. A comunicare l’entità del problema è stato lo stesso club blaugrana tramite un comunicato. «Il giocatore della prima squadra Martinha subito un infortunio alsinistro. I test effettuati questa domenica hanno messo in luce questo infortunio, avvenuto sabato nell’allenamento post partita. In questa preseason, Martinha partecipato alle amichevoli contro Nàstic e Girona, entrambe allo stadio Johan Cruyff. Contro la squadra di Tarragona ha giocato tutto il secondo tempo, sostituendo Messi, ...

Barcellona lesione

