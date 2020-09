Ballando e Tu Sì Que Vales: Milly sfida la De Filippi, i risultati dello scontro in tv (Di domenica 20 settembre 2020) La sfida fra Ballando con le Stelle e Tu Sì Que Vales era attesissima e non ha deluso le aspettative. I programmi di Milly Carlucci e Maria De Filippi sono tornati in tv dopo un lungo stop per la gioia dei telespettatori che li attendevano da tempo. Si tratta d’altronde, di due trasmissioni molto diverse, ma ugualmente forti dal punto di vista degli ascolti. Da una parte Milly Carlucci con un cast eccezionale di ballerini e concorrenti, da Elisa Isoardi e Raimondo Todaro a Rosalinda Celentano, dall’altra Maria De Filippi con l’amica Sabrina Ferilli, Belen Rodriguez e i giudici Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari. Nella serata di sabato c’è stato un sostanziale pareggio fra gli show, entrambi infatti hanno raggiunto ottimi ... Leggi su dilei (Di domenica 20 settembre 2020) Lafracon le Stelle e Tu Sì Queera attesissima e non ha deluso le aspettative. I programmi diCarlucci e Maria Desono tornati in tv dopo un lungo stop per la gioia dei telespettatori che li attendevano da tempo. Si tratta d’altronde, di due trasmissioni molto diverse, ma ugualmente forti dal punto di vista degli ascolti. Da una parteCarlucci con un cast eccezionale di ballerini e concorrenti, da Elisa Isoardi e Raimondo Todaro a Rosalinda Celentano, dall’altra Maria Decon l’amica Sabrina Ferilli, Belen Rodriguez e i giudici Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari. Nella serata di sabato c’è stato un sostanziale pareggio fra gli show, entrambi infatti hanno raggiunto ottimi ...

