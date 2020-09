Ballando con le Stelle, Rosalinda Celentano: “Ballo con una donna, basta polemiche. Avrei voluto nascere senza sesso”. La sfida con Tu Si Que Vales (Di domenica 20 settembre 2020) Milly Carlucci ha aperto le danze di “Ballando Con Le Stelle”, più volte rimandato a causa della pandemia, con un lungo discorso: “Sono stati mesi davvero duri. – ha detto la conduttrice – Abbiamo visto la sofferenza di fratelli e sorelle, è stato straziante. Eravamo chiusi in casa e non potevamo fare nulla, provavamo un senso di frustrazione e impotenza. Portiamo un po’ di sorriso a casa, non abbiamo uno di quei lavori che servono a salvare le vite. Siamo come giullari, serviamo a portare un sorriso. Ci metteremo il cuore completamente”. Come ha detto la Carlucci il programma era previsto per lo scorso marzo, poi il lockdown ha fermato la macchina produttiva. Infine c’è stato un ulteriore stop a causa dei tamponi positivi del maestro Samuel Peron (in attesa del responso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 20 settembre 2020) Milly Carlucci ha aperto le danze di “Con Le”, più volte rimandato a causa della pandemia, con un lungo discorso: “Sono stati mesi davvero duri. – ha detto la conduttrice – Abbiamo visto la sofferenza di fratelli e sorelle, è stato straziante. Eravamo chiusi in casa e non potevamo fare nulla, provavamo un senso di frustrazione e impotenza. Portiamo un po’ di sorriso a casa, non abbiamo uno di quei lavori che servono a salvare le vite. Siamo come giullari, serviamo a portare un sorriso. Ci metteremo il cuore completamente”. Come ha detto la Carlucci il programma era previsto per lo scorso marzo, poi il lockdown ha fermato la macchina produttiva. Infine c’è stato un ulteriore stop a causa dei tamponi positivi del maestro Samuel Peron (in attesa del responso ...

