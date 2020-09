Ballando con le Stelle, parole grosse tra Selvaggia Lucarelli e la Mussolini: “Che sei venuta a fare qua?” e la Mussolini da una risposta da stenderla al tappeto (Di domenica 20 settembre 2020) “Ballando con le Stelle” è finalmente iniziato e al timone c’è una Milly Carlucci che, quest’anno, è molto più emozionata degli altri anni per cosa significa questo inizio dopo il blocco per il covid. Milly Carlucci, in apertura ha detto: “Ancora non ci credo di essere qui, che sia vero dopo tutto quello che è successo. Avevamo un appuntamento con voi alla fine di marzo, è successo invece tutto ciò che è successo in Italia. Una vera tragedia collettiva per l’Italia e per il mondo. Sono stati mesi difficili per tutti. Sono stati anche mesi in cui noi abbiamo sperato di poter tornare davanti alle telecamere per noi perché siamo appassionati di questo lavoro, ma anche per coloro che di questo lavoro fanno il loro motivo di sussistenza. C’è ... Leggi su baritalianews (Di domenica 20 settembre 2020) “con le” è finalmente iniziato e al timone c’è una Milly Carlucci che, quest’anno, è molto più emozionata degli altri anni per cosa significa questo inizio dopo il blocco per il covid. Milly Carlucci, in apertura ha detto: “Ancora non ci credo di essere qui, che sia vero dopo tutto quello che è successo. Avevamo un appuntamento con voi alla fine di marzo, è successo invece tutto ciò che è successo in Italia. Una vera tragedia collettiva per l’Italia e per il mondo. Sono stati mesi difficili per tutti. Sono stati anche mesi in cui noi abbiamo sperato di poter tornare davanti alle telecamere per noi perché siamo appassionati di questo lavoro, ma anche per coloro che di questo lavoro fanno il loro motivo di sussistenza. C’è ...

ZZiliani : È il miglior allenatore del mondo (come da sondaggio Sky Sport ormai consegnato ai posteri), e anche Guardiola e Kl… - Ballando_Rai : #TullioSolenghi e @mariaermachkova hanno rotto il ghiaccio con un ruggente charleston d'altri tempi ?… - CorSport : #Allegri stasera in pista a 'Ballando con le stelle' - ClaudioAgos : RT @vittoriocasale: Max subito in polemica con gli opinionisti. 'Tutti teorici nel ballo poi in pista ci scendo io...' #Allegri @Balland… - Mzucchiatti95 : RT @cortomuso: Dove devo pagare per una puntata con Spalletti @Ballando_Rai -