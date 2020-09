Ballando con le Stelle | Mariotto asfalta Zazzaroni | Non ci riesci proprio | altissima tensione

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 20 settembre 2020) Una lite che arriva alle. Siamo acon le, di Milly Carlucci, dove Ivanattacca Guillermosu Rai 1. Pungente, pepato: lo scontro va in scena durante la votazione di Vittoria Schisano (che balla in coppia con Marco De Angelis). “Scusa Guillermo, io ti adoro, però Vittoria ha ballato una salsa dimostrandosi di un livello nettamente superiore a tutti gli altri”, dice. E Guillermorisponde: “Infatti le ho dato 3…”. Lo “scazzo” continua,controbatte: “Tu, come al solito, nonmai a vedere la visione dell'insieme”. Allorareplica: “Grazie a Dio. Ha ballato una salsa ...